IbleaAcque annuncia possibili disservizi idrici a Modica. Ecco le zone interessate

Si informa la cittadinanza che IbleAcque, gestore del servizio idrico locale, ha comunicato un possibile disservizio nell’erogazione dell’acqua per la giornata del 26 Agosto 2024.

Il disservizio potrebbe interessare principalmente le zone di Modica Alta, Dente e Modica Bassa, a causa di interventi di manutenzione straordinaria programmati sulla condotta di collegamento tra la sorgente Cafeo e l’area di Costa del Diavolo.

Dettagli dell’Intervento

La manutenzione, che si rende necessaria per garantire il corretto funzionamento e l’efficienza del sistema idrico, comporterà lavori sulla rete di distribuzione che potrebbero causare temporanee interruzioni o riduzioni della fornitura idrica nelle zone interessate.

L’intervento sarà eseguito nel corso della giornata del 26 Agosto, ma non è escluso che i disservizi possano protrarsi anche nelle ore successive fino al completo ripristino del servizio.

Raccomandazioni ai Cittadini

Si consiglia ai residenti nelle aree potenzialmente coinvolte di prendere le necessarie precauzioni, come provvedere a scorte d’acqua per l’uso domestico essenziale, e di utilizzare l’acqua in modo responsabile durante il periodo di intervento.

IbleAcque assicura che il personale tecnico sarà all’opera per ridurre al minimo i disagi e per ripristinare la normale erogazione idrica il più rapidamente possibile.

© Riproduzione riservata