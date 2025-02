Ibla, blitz dei carabinieri: sgomberato un immobile occupato abusivamente

Occupava abusivamente un immobile comunale a Ibla ma è stato scoperto. I carabinieri hanno denunciato un 36enne pregiudicato originario di Vittoria per il reato di invasione di edifici e danneggiamento. L’uomo si era introdotto in un immobile comunale situato in Salita Mercato, forzandone la serratura e occupandolo stabilmente, nonostante fosse in procinto di essere assegnato a un avente diritto.



Dopo gli accertamenti svolti dai carabinieri, è stata inviata alla Procura della Repubblica una richiesta di sequestro dell’immobile. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale ha emesso un’ordinanza di sequestro. Il provvedimento impone la liberazione dell’immobile entro un massimo di 30 giorni, ripristinando lo stato dei luoghi antecedente all’occupazione abusiva. Ora, il 36enne dovrà ora rispondere delle accuse davanti alla magistratura.

