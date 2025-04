“I Trièpini” l’antico dramma sacro nella chiesa Madre di Scicli

Un evento giunto alla quarta edizione che di anno in anno si porta dietro curiosità, fascino e successo. Successo fra lo stupore che coglie senza freni. Quest’anno “I Trièpini” sarà presentato nella chiesa Madre di piazza Italia a Scicli giovedì sera con inizio alle 19. Ventidue i figuranti che porteranno in scena il dramma sacro che affonda le sue radici nei secoli scorsi e che molti non hanno mai visto e vissuto. Ma cosa sono I Trièpini? È il nome dialettale dato dall’Ufficio delle Tenebre, un Ufficio liturgico in uso nella Chiesa Cattolica sino alla riforma sulla Settimana Santa del 1955, al rito che si svolgeva nella Chiesa della Consolazione di Scicli negli ultimi tre giorni della Settimana Santa. La peculiarità di questo rito era quella dello “strepitus” ovvero il terremoto che, al termine del rito, a candele spente, veniva prodotto dal battito sfrenato sui banchi di libri o delle mani stesse da parte dei Canonici o del popolo che assisteva. Il popolo attendeva questo momento finale e, facendosi prendere dall’entusiasmo, oltre a sbattere i piedi per terra e le mani sui banchi, si lasciava trasportare urlando ed a volte rompendo le suppellettili della Chiesa. Da qui il modo di dire comune sciclitano “A chi c’hai i Triépini?” usato quando si vuole indicare lo stato di agitazione di qualcuno. Un momento unico in provincia. Non ci sono altre realtà drammaturgiche sacre analoghe nel Ragusano.

L’ideazione e la regia è di Amedeo Falla. Voci narranti: Amedeo Falla, Giovannella Scifo e Carmelo Trovato. Personaggi: Gesù è interpretato da Sergio Di Giovanni, Maria da Sonia Occhipinti, La Veronica da Claudia Belluardo, San Giuvanni da Vincenzo Campailla, A Maddalena da Gaia Aprile. Le donne, ronni sono Jole Trovato, Giovanna Zisa. Cristina Arrabito, Veronica Rosati, Mirella Alfieri, Palmina Epiro, Grazia Di Martino, Simona Vanasia. I Juriei (giudei) sono Peppe Stimolo e Josè Falla; Giuseppe d’Arimatea è Leuccio Calvo. I Picciriddi sono interpretati da Miranda Rossini, Aurora Rossini e Giovanni Stimolo. L’evento è impreziosito dalla banda dell’ Associazione Musicale “P. Di Lorenzo Busacca & F. Borrometi” che accompagnerà con Marce Funebri le parti più salienti della Sacra Rappresentazione.

© Riproduzione riservata