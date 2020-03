I supermercati della consortile Ergon aperti in tutta la Sicilia anche sabato e domenica: "In questo momento difficile siamo un servizio per la collettività" - Ragusa Oggi

I supermercati della consortile Ergon aperti in tutta la Sicilia anche sabato e domenica: “In questo momento difficile siamo un servizio per la collettività”

La situazione eccezionale in cui ci stiamo trovando impone di avere comportamenti univoci e soprattutto coerenti. Noi cittadini rimaniamo disorientati se le Istituzioni emettono disposizioni diverse se non divergenti. Ancor di più le Aziende che come la nostra devono coordinare il lavoro di migliaia di persone su tutto il territorio regionale.

I punti di vendita di tutta la distribuzione, in questa eccezionale circostanza, hanno acquisito un ruolo che va ben al di là del consueto. Ora, oltre al servizio consueto, stanno erogando fiducia e per quanto possibile serenità, cercando di contenere in via indotta una parte di comprensibile emotività tra i clienti. Abbiamo la netta percezione che loro, i nostri clienti, questo aspetto lo abbiano colto ed apprezzato, se ne rendono conto tutte le addette e gli addetti ai negozi ed in particolare alle casse, quando gli sguardi si incontrano. Non possiamo che esprimere gratitudine, unita ad orgoglio, a tutte queste persone che loro malgrado si trovano, esposte, a svolgere un ruolo che va ben al di là delle loro consuete mansioni.

La nostra Azienda, ma riteniamo tutte quelle della Distribuzione Moderna, applicano non solo modelli di turnazione che garantiscano il riposo ai collaboratori di tutte le funzioni ma, da qualche settimana, anche protocolli che possano consentire sostituibilità delle squadre qualora si dovesse verificare qualche problema.

I turni di riposo consentono di essere aperti 7 giorni su 7. Una scelta che operiamo da tempo ma che oggi, più che mai, non guarda certo questioni di natura commerciale o di competizione ma consente la diluizione delle presenze attenuando il rischio (proibito dai vari decreti governativi) di assembramento. La mancanza anche di un solo giorno di apertura, non lo sappiamo con certezza ma lo ipotizziamo dalla nostra esperienza di vendita, temiamo possa fare scattare, o comunque agevolare, elevate concentrazioni nella giornata precedente la chiusura. Abbiamo incrollabile fiducia nelle Istituzioni a tutti i livelli, chiediamo ai loro rappresentanti la massima riflessione ed equilibrio nel difficile momento delle loro decisioni, con ciò aggiungendo gratitudine alla fiducia.

Per questo motivo i punti vendita Despar, Eurospar, Interspar, Altasfera nonché gli Ard Discount afferenti alla consortile Ergon resteranno aperti regolarmente anche sabato e domenica laddove non vi siano ordinanze restrittive locali.

Per venire incontro alle esigenze di tutti sono stati modificato gli orari. Per Despar, Interspar, Eurospar e Ard Discount da lunedì a sabato chiusura alle 19,30 mentre la domenica chiusura anticipata alle 19 (*esclusi i punti vendita chiusi di consueto la domenica o la domenica pomeriggio).

Restano al momento immutati gli orari di Altasfera. Un grazie enorme va a tutti i nostri collaboratori, nei punti vendita, nei depositi, negli uffici. Stanno compiendo un grande sforzo con totale dedizione al lavoro, mettendo da parte la fatica, andando oltre al proprio ruolo, rendendosi concretamente d’aiuto.