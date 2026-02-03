L’annuncio è arrivato da parte del direttore generale Pino Drago, nel corso della inaugurazione del CPA al Busacca di Scicli. Tutte le donne in stato di gravidanza potranno usufruire dei servizi loro necessari durante il periodo di gestazione all’interno del reparto di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale ”Guzzardi” di Vittoria. L’ufficialità è stata data Pino Drago […]
“I soldi o vi taglio la gola” rapina in banca a Comiso: il 10 aprile inizia il processo
03 Feb 2026 06:21
Sarebbe entrato nella filiale di Comiso della Banca Intesa San Paolo lo scorso 13 novembre e con una forbice in mano avrebbe intimato ad un impiegato la consegna dei soldi, minacciando di tagliare la gola a tutti. L’impiegato gli aveva detto di non essere in grado di aprire la cassaforte e il rapinatore, allora, si era accontentato di prendere il denaro che era disponibile, circa 250 euro ed era fuggito- E’stato poi identificato nelle indagini successive e lo scorso mese di dicembre è stato arrestato e posto ai domiciliari. Si tratta di un soggetto incensurato, 43enne ed è difeso dall’avvocato Biagio Giudice. il 29 dicembre 2025, l’interrogatorio di garanzia. La Procura ha richiesto che l’uomo venga giudicato con il rito immediato e l’udienza è fissata davanti al Tribunale collegiale per il prossimo 10 aprile. L’uomo risponde di rapina aggravata dall’utilizzo dell’arma da taglio. Rischia una pena dai da 7 a 20 anni di carcere.
