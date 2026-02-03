“I soldi o vi taglio la gola” rapina in banca a Comiso: il 10 aprile inizia il processo

Sarebbe entrato nella filiale di Comiso della Banca Intesa San Paolo lo scorso 13 novembre e con una forbice in mano avrebbe intimato ad un impiegato la consegna dei soldi, minacciando di tagliare la gola a tutti. L’impiegato gli aveva detto di non essere in grado di aprire la cassaforte e il rapinatore, allora, si era accontentato di prendere il denaro che era disponibile, circa 250 euro ed era fuggito- E’stato poi identificato nelle indagini successive e lo scorso mese di dicembre è stato arrestato e posto ai domiciliari. Si tratta di un soggetto incensurato, 43enne ed è difeso dall’avvocato Biagio Giudice. il 29 dicembre 2025, l’interrogatorio di garanzia. La Procura ha richiesto che l’uomo venga giudicato con il rito immediato e l’udienza è fissata davanti al Tribunale collegiale per il prossimo 10 aprile. L’uomo risponde di rapina aggravata dall’utilizzo dell’arma da taglio. Rischia una pena dai da 7 a 20 anni di carcere.

