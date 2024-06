I siti Unesco del Val di Noto e Pantalica protagonisti nella Giornata mondiale della bicicletta

Bilancio positivo per un evento che si è svolto nei giorni scorsi in coincidenza con il 3 giugno voluto dalle Nazioni Unite con una risoluzione del 12 aprile 2018 per la Giornata mondiale della bicicletta, risorsa dai benefici sociali e ambientali. Due i percorsi toccando il Liberty di Canicattini Bagni ed il Tardo Barocco di Palazzolo Acreide attraverso la Greenway dell’Anapo imboccandola all’altezza della vecchia stazione ferroviaria di Cassaro. In ambedue i casi, l’itinerario ha unito due siti Unesco, quello delle Città Tardo Barocche del Val di Noto e quello di Siracusa – Pantalica.





Differenti dal punto di vista tecnico i due percorsi.

“Abbiamo supportato con più sopralluoghi la messa a punto dei percorsi, convinti che il ruolo di una Associazione di Cicloamatori debba essere uno strumento utile per la conoscenza e la promozione di un territorio” – così ha commentato Gugliemo Calabrese, presidente dell’Associazione BAS Bike & RUN di Scicli in provincia di Ragusa. A spiegarne la diversità anche Giampaolo Schillaci: “connettere con percorsi di mobilità ciclistica le città Tardo Barocche del sito Unesco fra di loro, ma anche con gli altri Siti e con le vicine città d’arte, rientra fra gli obiettivi dichiarati” ha spiegato il delegato Unità Operativa Unesco del sito Città Tardo Barocche del Val di Noto per il “FUA” (Area Urbana Funzionale) – Ragusa e socio della stessa associazione sciclitana BAS Bike & Run di Scicli.

© Riproduzione riservata