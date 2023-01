I Maneskin si sono sposati, il “matrimonio” in vista del festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo quest’anno vedrà la partecipazione dei Maneskin come super ospiti.

La band, nota per il loro stile rock e roll e per la loro energia sul palco, ha recentemente celebrato il loro “matrimonio” in grande stile a Roma. La cerimonia, che si è tenuta a Palazzo Brancaccio, è stata addobbata come la navata di una chiesa e ha visto la partecipazione di 120 ospiti, tra cui il regista Paolo Sorrentino, il calciatore Paulo Dybala e il regista Baz Luhrmann.

Prima della cerimonia, i quattro membri della band si sono fatti accompagnare per le strade di Roma su delle Cadillac bianche, seguiti da una folla di fan. La band, che ha recentemente rilasciato il loro nuovo album “Rush!”, sta attualmente conquistando il mondo con il loro talento e la loro energia unica.

La loro partecipazione al Festival di Sanremo è attesa con grande entusiasmo dal pubblico e promette di essere uno dei momenti clou della manifestazione. I Maneskin sono stati scoperti da Manuel Agnelli, il fondatore degli Afterhours e giudice di X Factor Italia, che ha visto in loro un grande potenziale fin dall’inizio. Con la loro partecipazione al Festival di Sanremo, dimostreranno ancora una volta perché sono considerati una delle band più promettenti della scena musicale italiana.