I lavori al Santuario Madonna delle Milizie a Scicli. Si prepara la nuova stagione estiva

Lavori di consolidamento e restauro finanziati nell’ambito del PSr Sicilia 2018-2020 per un importo di 450 mila euro ed eseguiti da una ditta di Comiso, l’Ati composta da Pro.A.Co srl e Ibix Cantieri. L’intervento è quasi ultimato e vederlo, nella sua completezza, dà un’immagine tutta diversa dell’immobile sito a monte della frazione di Donnalucata, posto di grande attrazione per l’intero territorio e di grande interesse nel circuito dei Cammini sacri mariani in Sicilia. Le procedure per il suo consolidamento ed il suo restauro risalgono all’epoca dell’ex giunta di Enzo Giannone. I lavori, quasi ultimati, consegnano un sito totalmente rinnovato. Basti pensare che si è proceduto ad intervenire sul piano di accesso alla chiesa con una grande banchina esterna ed un acciottolato che conduce fino all’ingresso del santuario. E’ qui che da quasi venti anni don Ignazio Lachina, vicario foraneo cui è stato affidato il Santuario, nei mesi estivi ogni domenica mattina celebra la Santa Messa.

L’immobile è passato alla proprietà del Comune di Scicli nel 2010 e dopo i lavori la prossima estate si tornerà a celebrare la Santa Messa domenicale.

Il Convento della Madonna delle Milizie è stato eretto a Santuario ed è stato incamerato al patrimonio comunale nel 2010. Esso risale a prima dell’anno Mille ed è in questo pianoro che sarebbe comparsa Maria Santissima delle Milizie in aiuto dei normanni nella battaglia con i saraceni dell’emiro Belcane. Farà parte dei percorsi storici rupestri legati al culto mariano oltre alla promozione del borgo rurale dei “Milici” in cui sorge il monumento di culto. E’ nella chiesa del convento, oramai da mezzo secolo parcellizzato a privati, che si trova il calcio del cavallo che avrebbe portato Maria SS. Delle Milizie ad aiutare i normanni nella battaglia, nel 1091, contro i saraceni dell’Emiro Belcane sbarcato sulla spiaggia di Donnalucata per annettere al proprio dominio il territorio di Scicli. Il complesso architettonico testimonia varie fasi costruttive che vanno dal tardo medioevo al Novecento in cui risulta determinante la fase settecentesca in cui si ricostruirono la chiesa ed alcune parti del convento da decenni parcellizzato e venduto a privati.

