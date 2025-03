I ladri hanno finito di spaccare! Arrestati da Carabinieri e Polizia gli autori dei furti ai negozi

Presi i ladri delle spaccate a Rosolini: un uomo e una donna. I carabinieri di Ispica le hanno arrestate ritenendole, allo stato delle indagini, responsabili di due furti con spaccata avvenuti a Ispica nel mese di febbraio: i due, un uomo e una donna sono stati presi subito dopo aver messo a segno un colpo in una stazione di rifornimento a Ispica. Dopo un lungo inseguimento, sono stati bloccati e arrestati dalla polizia in flagranza di reato: avevano con sé denaro e caschi per le motociclette utilizzati per compiere il reato. Solo poche ore prima, raggiunti dalla misura cautelare, avevano tentato invano una spaccata ai danni di un bar-tabacchi sito in contrada Marza, utilizzando la stessa auto dell’inseguimento. In quella circostanza erano intervenuti i carabinieri, con i quali vi è stato un rapido coordinamento investigativo che ha permesso di denunciare i due anche per quest’ultimo episodio.

L’ Autorità giudiziaria di Siracusa, ha emesso una nuova ordinanza che conferma la custodia cautelare in carcere per l’uomo di 30 anni e la sua complice di 29 anni, entrambi pregiudicati di Rosolini.

I due, dal giorno dell’arresto, si trovano rispettivamente al carcere di Ragusa e in quello femminile di Catania.

Foto: repertorio

