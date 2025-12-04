I Giardini Iblei tornano alla città: completato il secondo stralcio dei lavori. Inaugurazione con i nuovi giochi d’acqua

I Giardini Iblei sono pronti a tornare a splendere. Dopo la riapertura, nelle scorse settimane, della rinnovata area giochi e della nuova zona fitness, il Comune di Ragusa annuncia la conclusione del secondo stralcio di intervento che restituisce ai cittadini uno dei luoghi più simbolici e amati della città.

A darne comunicazione è stato il sindaco di Ragusa, che in un post social ha illustrato nel dettaglio le numerose opere realizzate all’interno del parco storico.

Un intervento diffuso per riqualificare l’intero complesso

Il progetto ha riguardato diversi aspetti dei Giardini Iblei:

Ripristino delle vasche laterali con nuovi giochi d’acqua;

con nuovi giochi d’acqua; Realizzazione di un’ area di sgambettamento per cani ;

; Apertura al pubblico del Giardino di Nettuno , finora non accessibile;

, finora non accessibile; Installazione di una nuova balaustra in pietra di Comiso ;

; Potenziamento di illuminazione e videosorveglianza ;

e ; Recupero e pulizia delle sedute in pietra e in legno , insieme al restauro delle colonnine;

, insieme al restauro delle colonnine; Piantumazione di nuovi alberi già cresciuti e di 2.500 bossi per rigenerare le siepi;

già cresciuti e di per rigenerare le siepi; Restauro delle statue laterali nei pressi della chiesa di San Giacomo;

laterali nei pressi della chiesa di San Giacomo; Installazione di tornelli di uscita per garantire maggiore sicurezza ed evitare che i visitatori rimangano all’interno a parco chiuso.

Il sindaco Cassì ha ringraziato l’Assessorato al Verde Pubblico, i consiglieri comunali che hanno seguito i lavori, i progettisti e la ditta esecutrice, sottolineando l’impegno corale che ha consentito di completare l’intervento in tempo utile per l’avvio del programma natalizio, che ospiterà proprio ai Giardini alcune delle iniziative principali.

Inaugurazione dei nuovi giochi d’acqua

L’appuntamento è per questo venerdì 5 dicembre alle 19:00, quando verranno presentati ufficialmente i nuovi giochi d’acqua, momento simbolico della rinascita dei Giardini Iblei.

Verso il terzo stralcio

Il primo cittadino ha infine annunciato che l’amministrazione è già al lavoro per il terzo stralcio di riqualificazione, che interesserà la parte più recente del parco, quella adiacente all’Auditorium San Vincenzo Ferreri. L’obiettivo è reperire nuovi fondi per completare il processo di valorizzazione dell’intero complesso.

