I funerali di Rosalba venerdì 10 marzo. A Giarratana sarà lutto cittadino

Si svolgeranno venerdì 10 marzo i funerali di Rosalba Dell’Albani, la donna uccisa dal cognato Mariano Barresi il 4 marzo 2023. La salma, dopo l’autopsia disposta dalla magistratura, è stata restituita ai familiari ieri sera. I funerali si svolgeranno alle 15 in Chiesa Madre.

A GIARRATANA SARA’ LUTTO CITTADINO

Il sindaco di Giarratana, Lino Giaquinta, ha disposto con apposita ordinanza la proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali, in segno di vicinanza e partecipazione al dolore delle famiglie.

È facoltà di tutti gli esercizi commerciali sospendere l’attività durante lo svolgimento del funerale in modo da partecipare al comune cordiglio.

UN OMICIDIO ANCORA SENZA UN MOVENTE

La morte di Rosalba Dell’Albani ha scosso profondamente la città di Giarratana e l’opinione pubblica in generale. Il movente, infatti, non è ancora stato chiarito. Davanti al Gip Mariano Barresi ha dichiarato di non avere nessun astio nei confronti della donna e che addirittura la considerava una sorella. Ha anche dichiarato di soffrire da qualche tempo di depressione legata a motivi economici relativamente alla sua pensione.