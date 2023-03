Omicidio a Giarratana: convalidato arresto di Mariano Barresi. Adesso l’autopsia sul corpo di Rosalba Dell’Albani

Il gip presso il Tribunale di Ragusa ha convalidato l’arresto di Mariano Barresi e ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il giudice si è anche espresso sulla perizia psichiatrica richiesta dal difensore di Barresi, l’avvocato Sergio Crisanti, non predisponendola per mancanza di sufficienti elementi.

L’autopsia

Domani mattina la Procura affiderà l’incarico per l’esame autoptico sul corpo della donna, al medico legale Giorgio Spadaro; già nel pomeriggio potrebbe essere eseguita l’autopsia.

Le dichiarazioni di Barresi: “mia cognata come una sorella”