Guida senza patente e armi in auto, aveva pure una mannaia: 50enne fermato a Vittoria

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Controlli serrati della Polizia Stradale nell’ambito dei servizi di vigilanza notturna alle porte del centro abitato di Vittoria hanno portato alla denuncia di un uomo di circa 50 anni, fermato mentre era alla guida di un’autovettura.

Durante le verifiche, gli agenti hanno accertato che il conducente risultava privo di patente di guida, poiché già in precedenza revocata dalla Prefettura competente.

Pistola a salve modificata e lama da cucina in auto

La situazione è apparsa ancora più delicata a seguito del controllo personale. L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo caricata a salve, priva del previsto tappo rosso di segnalazione e modificata con un sistema di copertura artigianale realizzato con un tovagliolo rosso.

L’arma era occultata alla cintura, sotto il giubbotto.

Nel corso della successiva ispezione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto anche una mannaia da cucina con una lama lunga circa 17,5 centimetri.

Denuncia all’Autorità Giudiziaria

Per i fatti accertati, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici – è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per i reati di guida senza patente e porto abusivo di armi.

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