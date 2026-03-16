Green Sport Modica da applausi: 3-0 alla Ro.Va Volley e primato rafforzato

Vittoria netta e tre punti pesantissimi per la Green Sport Modica che nella quindicesima giornata del campionato di Serie D femminile supera con un secco 3-0 la Asd Ro.Va Volley, confermando il proprio momento di grande forma e consolidando il primato in classifica.

Il sestetto modicano, guidato dal trio di tecnici Borgese, Failla e Pellegrino, ha offerto una prestazione solida e convincente, dimostrando compattezza in ogni fase del gioco e grande determinazione soprattutto nei momenti più delicati della partita.

Il primo set si apre subito nel segno della formazione della Contea, che impone ritmo e qualità nella costruzione del gioco. Con una fase offensiva efficace e una difesa attenta, la squadra modicana prende rapidamente il controllo del parziale e chiude con un netto 25-11, lasciando poco spazio alla reazione delle padrone di casa.

Nel secondo set la Green Sport Modica continua a mantenere alta la concentrazione. Capitan Melilli e compagne gestiscono il gioco con ordine, alternando buone soluzioni in attacco e una solida organizzazione difensiva. La squadra allenata da coach Fisichella prova a restare in partita, ma il sestetto modicano mantiene sempre il controllo del parziale e chiude sul 25-15, portandosi sul 2-0.

Il terzo set si rivela il più combattuto dell’incontro. La formazione di casa, guidata da capitan Calanducci, riesce a partire con maggiore aggressività e porta la Green Sport a inseguire con uno svantaggio che arriva fino a cinque punti. La squadra modicana però non perde lucidità e riesce progressivamente a recuperare terreno, riportando l’equilibrio fino al 23 pari. Nel finale emerge la maggiore esperienza del sestetto modicano che riesce a chiudere il set 25-23 e a conquistare così una vittoria piena per tre set a zero.

Con questo successo la Green Sport Modica aggiunge tre punti fondamentali alla propria classifica e rafforza la leadership nel campionato di Serie D femminile. Un risultato che conferma il percorso positivo della squadra e la qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico e dal gruppo delle atlete.

La squadra tornerà già nelle prossime ore al lavoro per preparare il prossimo impegno stagionale. Domenica 22 marzo il sestetto modicano sarà infatti impegnato nella trasferta contro la Asd Psg Juvenila Catania, gara in programma al PalaSpedini di Catania, una sfida importante per continuare la corsa nelle zone alte della classifica.

Il fine settimana della società modicana ha portato anche altri risultati nel settore giovanile e nelle categorie inferiori. Arriva infatti una vittoria esterna nel campionato di Prima Divisione per la formazione guidata da coach Pellegrino, mentre nel campionato di Seconda Divisione la squadra allenata da coach Lauretta ha rimediato una sconfitta fuori casa. Buone notizie invece dal settore giovanile con il successo della formazione Under 16 guidata dal duo Pellegrino e Borgese, ulteriore segnale della crescita del movimento pallavolistico all’interno della società.

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