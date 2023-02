Gravissimo incidente sulla Rosolini-Noto, muore un giovane vittoriese di 30 anni

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla Rosolini-Noto. Il bilancio è tragico: è morto un giovane di Vittoria di 30 anni, Diego Lauria, che si trovava alla guida di una moto di grossa cilindrata.

IMPATTO VIOLENTISSIMO

Per cause ancora in fase di accertamento il centauro si è scontrato contro una panda guidata da una donna di 72 anni. A bordo della moto anche una ragazza, V.L., di Piazza Armerina, trasferita al Cannizzaro di Catania in gravi condizioni.

I due giovani, a causa della violenza dell’impatto, sono stati sbalzati dalla moto a parecchi metri di distanza.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Ancora tutta di chiarire la dinamica dell’incidente.