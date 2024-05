Gravissimo incidente sulla Modica-Pozzallo, muore un ciclista

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla SS 194 Modica-Pozzallo. Per cause ancora in fase di accertamento si è verificato un incidente tra un ciclista e un’auto. Purtroppo, il ciclista è morto. Sul posto è intervenuta la polstrada e i carabinieri per la viabilità. Una pattuglia è ancora sul posto. Al momento, la strada è stata chiusa.

