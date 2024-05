E’ Pino La Guardia, dipendente del Comune di Scicli, il ciclista vittima dell’incidente stradale

Grande commozione a Scicli per la morte improvvisa di Pino La Guardia 57enne deceduto a seguito di in incidente stradale nel pomeriggio di oggi mentre era in sella alla sua bici. Da anni ha svolto il compito di autista del sindaco di Scicli e dell’intera amministrazione comunale.

Sua è stata l’esperienza sulle due ruote che nell’estate scorsa lo ha portato assieme ad altri due amici a Roma dal Papa, in un percorso che ha toccato la Sicilia, Calabria, Campania per giungere nella Capitale. Fu esperienza per lui toccante e di grande emozione, proprio perché ha coronato un sogno. Le sue esperienze sulle due ruote hanno toccato altri percorsi in Sicilia e assieme agli altri due amici stava preparando un altro viaggio in bici.

