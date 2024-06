La tragedia di Vittoria: la città si prepara al funerale. Sarà lutto cittadino

La comunità islamica di Vittoria si prepara a celebrare i funerali di Mariem Sassi, 55 anni e della figlia maggiore Samah Zaouali, di 34 morte entrambe giovedì a causa dell’incendio appiccato da Wajdi Zaouali, 30 anni. L’uomo aveva deciso di uccidere con il fuoco i genitori Mariem e Kamel e le due sorelle, Samah e Omaima, di 19 anni.

Solo Kamel e Omaima si sono slavati e ora lottano per la vita nei reparti di Rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo e del Cannizzaro di Catania. Le loro condizioni sono gravissime, ma con il passare delle ore cresce la speranza che possano riusicre a superare questa situazione difficilissima.

Il figlio di Kamel e Mariem, Wajdi, si torva rinchiuso in isolamento nel carcere di Ragusa, dove però non esiste la sezione “Protetti” e non è escluso che possa essere trasferito in altri luoghi di detenzione. Lunedì è in programma l’udienza di convalida.

La città si prepara al funerale che potrà essere celebrato quando il magistrato disporrà il rilascio delle salme. Non si sa ancora se deve essere disposta l’autopsia che potrebbe non essere necessaria.

Il funerale sarà celebrato nella moschea di via Montebello, ma non è escluso che si scelga un altro luogo adatto per accogliere quanti vorranno partecipare, a partire dai compagni di classe e di scuola di Omaima e delle altre sorelle, che hanno frequentato gli istituti superiori a Vittoria. Il comune ha proclamato, per il giorno dei funerali, il lutto cittadino. La Tunisia prevede per i propri connazionali il rimpatrio delle salme con costi a carico del Consolato, ma non si sa ancora quali scelte saranno fatte.

La famiglia Zouali vive da tempo a Vittoria, ben integrata nel quartiere e nella comunità cittadina. Sono stimati e apprezzati. Kamel è membro del direttivo della comunità islamica Al Zaytouna, spesso partecipa alle iniziative pubbliche della comunità. Tutta la famiglia fa parte della comunità islamica, ben radicata a Vittoria

