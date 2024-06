Incidente sulla Comiso-Santa Croce: cinque feriti

Incidente stradale sulla Sp. 20 Comiso-Santa Croce Croce a circa 3 km dal centro abitato di Comiso. Per cause ancora in fase di accertamento due auto, una Opel Corsa e una Fiat Punto, hanno avuto uno scontro. Sul posto sono intervenue, intorno alle 13.50 circa, due squadre dei vigili del fuoco, provenienti rispettivamente da Vittoria e Santa Croce.

I soccorsi

I Vigili del Fuoco hanno inizialmente liberato i feriti dalle auto coinvolte nell’incidente, affidandoli poi alle cure del personale sanitario. Successivamente, hanno messo in sicurezza le autovetture. Nell’incidente sono rimaste ferite cinque persone, tutte trasportate ai pronto soccorso locali. Una di esse è stata trasportata in codice rosso.

Sul posto erano presenti quattro ambulanze del 118, il personale del Commissariato di Comiso, i Carabinieri e la Polizia Stradale per effettuare i rilievi necessari.

