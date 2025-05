Accusato di aver incendiato l’auto di una parente a Vittoria ed arrestato: si dichiara innocente

Secondo la tesi della pubblica accusa sarebbe stato lui a incendiare l’autovettura di una parente acquisita parcheggiata davanti a casa a Vittoria. I fatti si sono verificati alle 3 del mattino dello scorso 6 aprile. L’incendio ha completamente distrutto l’autovettura, annerendo la facciata della piccola palazzina dove la donna vive, ha danneggiato il portone d’accesso e la saracinesca del garage. L’uomo, un 49enne, a seguito delle indagini condotte, è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta dalla Procura di Ragusa. Comparso stamani davanti al giudice Ivano Infarinato, per l’interrogatorio di garanzia, l’uomo assistito dall’avvocato Santino Garufi, ha risposto alle domande dichiarandosi estraneo ai fatti che gli vengono contestati. L’ipotesi di accusa è quella prevista dall’articolo 423 del codice penale, l’incendio: prevede una pena che va dai 3 ai sette anni. Il giudice si è riservato

© Riproduzione riservata