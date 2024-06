Tenta di rubare un’auto parcheggiata in un lido della costa ispicese: arrestato catanese in trasferta

Ha tentato di forzare la serratura di un’auto parcheggiata all’interno di uno stabilimento balneare a Ispica, ma è stato arrestato. I carabinieri hanno colto in flagranza di reato un 32enne catanese, disoccupato pluripregiudicato, sorpreso mentre tentata di rubare l’auto insieme a un complice.

Il complice è riuscito a fuggire

L’intervento dei militari, che erano in servizio di pattugliamento per contrastare i reati predatori nel centro cittadino e nella zona costiera, ha impedito che il furto venisse portato a termine. Uno dei due malviventi è stato bloccato, mentre il complice è riuscito a fuggire approfittando della fitta vegetazione nelle vicinanze della costa. Per il 32enne, invece, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata