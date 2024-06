Catania: vasta operazione contro la pedopornografia, 9 arresti. Scoperta anche la “guida per pedofilo”

La Polizia di Stato ha arrestato nove persone in flagranza durante una vasta operazione contro la pedopornografia online, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania. L’indagine, svolta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania, ha portato alla perquisizione di 26 persone in tutta Italia per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico.

L’operazione è partita da un’analisi informatica su dispositivi elettronici sequestrati a un indagato precedentemente arrestato per reati simili. Su questi dispositivi sono stati trovati gruppi di messaggistica dedicati allo scambio di immagini e video raccapriccianti, con abusi su bambini molto piccoli. Il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale ha coordinato le investigazioni, che hanno permesso di identificare i membri attivi di questi gruppi.

Gli arresti e il ritrovamento della Guida del pedofilo

Le perquisizioni, eseguite con la collaborazione di vari Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale, sono avvenute in diverse città italiane, tra cui Catania, Roma, Milano, Brescia, Genova, Bari, Torino, Varese, Bergamo, Catanzaro, Foggia, Cuneo, Imperia, Avellino, Livorno, Prato, Ravenna e Ascoli Piceno. Gli arrestati risiedono in diverse province, inclusi due nel Milanese e uno ciascuno nelle province di Catania, Roma, Firenze, Bergamo, Ravenna, Varese e Imperia.

Tra il materiale sequestrato, uno degli arrestati aveva nel suo cloud un formato digitale del libro “Guida del pedofilo” oltre a migliaia di file pedopornografici. Questo materiale è attualmente sotto esame da parte dei magistrati inquirenti e della Polizia Postale per ulteriori indagini, che potrebbero portare all’identificazione delle vittime.

