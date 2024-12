I vertici di SAC estranei all’incendio del Terminal A dell’aeroporto di Catania del 16 luglio 2023: archiviata indagine

La SAC, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, estranea all’incendio che ha coinvolto il Terminal A dell’aeroporto di Catania il 16 luglio 2023. Il GIP ha archiviato l’indagine a carico dei vertici societari. L’incendio aveva causato la chiusura temporanea del terminal, con inevitabili disagi per i passeggeri.

Il giudice per le indagini preliminari (GIP) ha accolto integralmente le argomentazioni dei Pubblici Ministeri, riconoscendo la linearità e la correttezza delle azioni dei vertici di SAC. Questi, durante il contesto emergenziale, hanno operato nel pieno rispetto delle normative, garantendo la sicurezza e la tutela degli utenti, dei clienti e dei fornitori.

Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC, ha dichiarato: “Accogliamo con soddisfazione l’archiviazione del caso. Abbiamo sempre riposto piena fiducia nell’operato della magistratura, affrontando con discrezione questi mesi difficili. In un contesto così delicato, è stato essenziale unire le forze, lavorare con determinazione, trasparenza e responsabilità.”

Torrisi ha sottolineato come SAC, nonostante le sfide, abbia garantito la continuità operativa in tempi rapidi, con un’attenzione costante alla sicurezza dei passeggeri. Inoltre, ha ribadito l’impegno della società nel portare avanti un ambizioso piano di sviluppo strategico per rafforzare le infrastrutture, migliorare i servizi e ampliare le connessioni internazionali.

L’iter dell’indagine

Gli avvocati Luca Blasi e Giuseppe Lo Faro, che hanno assistito SAC, hanno evidenziato il rigore dell’indagine condotta dal Pubblico Ministero. Questa ha incluso esperimenti tecnici irripetibili, fondamentali per ricostruire l’accaduto e garantire la funzionalità di un’infrastruttura cruciale per il Paese. “L’indagine è stata complessa e approfondita, ma ha portato a una conclusione equilibrata, confermando la centralità e l’importanza operativa di SAC per il sistema aeroportuale italiano,” hanno dichiarato i legali.

