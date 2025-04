Orrore a Misterbianco, getta neonata dal balcone e la uccide: fermata la madre

Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunità di Misterbianco nella mattinata del 29 aprile. Una bambina di appena sette mesi è morta dopo essere precipitata dal terzo piano di una palazzina in via Marchese. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stata la madre, una donna di 40 anni, a lanciare la neonata nel vuoto.

La piccola è caduta sulla strada, sotto gli occhi attoniti dei passanti. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni cittadini presenti, poi è intervenuto il personale del 118. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, la bambina è deceduta poco dopo. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Catania, è arrivata già priva di vita.

La madre, fermata dai carabinieri del Comando provinciale di Catania, è stata portata in caserma per essere interrogata. Da quanto si apprende, la donna soffriva da tempo di disturbi psichiatrici, con una diagnosi aggravata da una profonda depressione post-partum. Era seguita dai servizi sociali del Comune e non veniva mai lasciata sola. Proprio per questo motivo, la nonna della piccola si era trasferita da qualche tempo nell’abitazione per supportare la figlia e monitorare la situazione familiare.

Tuttavia, in un momento di apparente lucidità, la 40enne sarebbe salita da sola sulla terrazza e avrebbe compiuto l’irreparabile. Un gesto improvviso, avvenuto in pochi secondi, che ha lasciato sgomenta l’intera comunità.

Il padre della bambina, un operatore ecologico, è stato colto da un malore alla notizia ed è stato trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro l’appartamento e l’area circostante per consentire i rilievi della scientifica. È stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Catania, presente sul posto con il sostituto procuratore di turno.

Anche Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, giunto sul luogo della tragedia, ha parlato di “tragedia umana immensa”. I servizi sociali e l’assistenza psicologica del Comune si sono già attivati per offrire supporto al nucleo familiare e al fratellino della piccola, di appena sette anni.

Le indagini proseguono per chiarire la dinamica e il contesto in cui è maturata la tragedia.

Foto: Catania Today

© Riproduzione riservata