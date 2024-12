Catania saluta per l’ultima volta l’avvocato e uomo politico Enzo Trantino

L’ultimo saluto a Enzo Trantino, avvocato e politico di grande rilievo, ha visto una partecipazione massiccia nella Cattedrale di Catania, gremita di persone accorse per rendere omaggio a una figura che ha segnato profondamente la vita pubblica della città e del Paese. L’arcivescovo di Catania, Luigi Renna, ha celebrato i funerali, evidenziando il lascito morale e civile di Trantino, scomparso a 90 anni.

Un uomo al servizio della comunità

Nato nel 1934 a Licodia Eubea e attivo per 9 legislature come parlamentare, Enzo Trantino ha incarnato, secondo Renna, i valori più alti della politica, intesa come servizio al bene comune. L’arcivescovo ha sottolineato come la sua vita fosse “nutrita di ideali” e ispirata a un dialogo interiore costante, ben rappresentato dalle sue riflessioni pubblicate su La Sicilia sotto il titolo Lettere a me stesso.

Renna lo ha descritto come un uomo che sapeva ascoltare profondamente, una qualità che considerava essenziale per chiunque si metta al servizio di una comunità. “La politica, la famiglia e la professione sono state i tre cardini di una vita dedicata agli altri”, ha detto l’arcivescovo, aggiungendo che Trantino “ha reso bella e grande questa città”.

Un’eredità senza tempo

Renna ha esortato i presenti a non relegare Trantino a una figura del passato, ma a considerarlo un esempio per il presente e il futuro. “Non dite ‘è stato di altri tempi’. Lui è stato un uomo del nostro tempo. La sua caratura morale è un esempio per tutti noi, per non lasciare nessuna linea temporale orfana del suo ricordo”.

Carriera politica e professionale

Enzo Trantino ha avuto una carriera politica lunga e significativa. In gioventù ha militato in formazioni politiche monarchiche, prima di aderire al Movimento Sociale Italiano nel 1972. Eletto per la prima volta alla Camera nel 1972, ha rappresentato l’Msi e, dal 1994, Alleanza Nazionale. Ha ricoperto l’incarico nel primo governo Berlusconi (1994-1995). Oltre alla politica, Trantino ha avuto un’importante carriera forense, che avrebbe dovuto essere celebrata il 19 dicembre con un premio per il suo sessantesimo anniversario di attività.

Il ricordo dei presenti

Tra le personalità presenti al funerale c’erano il figlio Enrico Trantino, attuale sindaco di Catania, e il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che ha sottolineato come Trantino fosse una figura appartenente non solo alla sua famiglia, ma all’intera comunità catanese.

L’eredità di Enzo Trantino, con la sua dedizione alla politica, alla famiglia e alla professione, rimane un punto di riferimento per chiunque voglia mettere il servizio alla collettività al centro della propria vita.

Foto: La Esse News, ricerca fotografica Franco Assenza

