Giornata mondiale della Croce rossa, fino a domenica esposta la bandiera sulla facciata di Palazzo d’Orléans

La bandiera della Croce rossa italiana sarà esposta per una settimana sulla facciata di Palazzo d’Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, per celebrare e onorare l’impegno dei volontari dell’organizzazione umanitaria in ogni parte del mondo.

L’occasione è offerta dalla giornata mondiale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, che si celebrerà il prossimo 8 maggio, data di nascita del fondatore Henry Dunant. Da oggi e fino all’11 maggio la bandiera dell’associazione, che in Italia è operativa da 161 anni, ricorderà ai siciliani l’importanza di un’azione umanitaria svolta quotidianamente al fianco delle persone più vulnerabili.



