Tentato furto con escavatore a un ATM della Banca Agricola a Zafferana Etnea

Nella notte, a Zafferana Etnea, i Carabinieri hanno sventato un tentativo di furto con spaccata ai danni dell’ATM della Banca Agricola di Ragusa situata in via Garibaldi. I malviventi stavano utilizzando un camion per trasportare un escavatore, che intendevano impiegare per sfondare il bancomat. L’intervento dei militari, allertati dal rumore dei cingoli del mezzo, ha interrotto l’azione criminale, costringendo i ladri a darsi alla fuga.

Sul posto sono stati rinvenuti sia il camion che l’escavatore, abbandonati dai responsabili. I Carabinieri hanno avviato i rilievi sul luogo del tentato furto e stanno conducendo indagini per identificare i malviventi e ricostruire l’accaduto.

Foto: repertorio

