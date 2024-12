E’ morto Enzo Trantino, politico e avvocato di lungo corso. E’ il papà dell’attuale sindaco di Catania

E’ morto all’età di 90 anni Enzo Trantino, figura di spicco della politica e dell’avvocatura della provincia di Catania. Padre del sindaco di Catania, Enrico Trantino, Enzo è stato un importante politico e avvocato, noto per il suo impegno a livello nazionale.

La vita di Enzo Trantino

Nato il 20 settembre 1934 a Licodia Eubea, in provincia di Catania, Enzo Trantino iniziò la sua carriera politica nella gioventù, militando nelle file monarchiche. Prima aderì al Partito Nazionale Monarchico di Alfredo Covelli, per poi passare al Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica (PDIUM). Nel 1972, quando il PDIUM confluirà nel Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale (MSI-DN), Trantino si unì al nuovo partito, avviando una lunga carriera politica.

Eletto per la prima volta deputato nella circoscrizione Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna nel 1972, Trantino venne riconfermato in tutte le legislature successive. Dopo il passaggio del MSI a Alleanza Nazionale (AN) nel 1994, continuò a rappresentare il partito e, negli anni ‘90, ricoprì anche il ruolo di presidente della Giunta per le Elezioni della Camera.

Nel 2006, dopo aver deciso di non ricandidarsi alle elezioni politiche, Trantino si ritirò dalla politica attiva per dedicarsi nuovamente alla sua carriera di avvocato penalista. Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte della redazione di Ragusa Oggi.

