Sembra davvero Freddie Mercury! Il pubblico di Ragusa incredulo

A Ragusa il Teatro Duemila esplode con “Freddie – The Show Must Go On”: standing ovation per Luca Villaggio e la magia dei Queen

Un viaggio trascinante nel mito di Freddie Mercury e della sua leggendaria band. Ieri sera il Teatro Duemila di Ragusa ha ospitato “Freddie – The Show Must Go On”, il tributo più spettacolare e realistico dedicato ai Queen, capace di regalare emozioni vere a un pubblico numeroso e partecipe.

Protagonista assoluto Luca Villaggio, straordinario interprete vocale, che ha saputo incarnare lo spirito, l’energia e il carisma dell’indimenticabile Freddie Mercury. Il pubblico ha cantato, ballato, si è emozionato, trascinato dalle note di brani iconici come Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, We Are the Champions, Don’t Stop Me Now, fino all’immancabile The Show Must Go On.

Ma lo spettacolo non è stato solo musica. Accanto a Villaggio, musicisti di grande talento, una soprano che ha incantato la platea, ballerini energici, e una cura scenica impeccabile con luci, costumi e effetti speciali che hanno reso l’esperienza immersiva. Uno show nello show, adatto a tutte le età.

Il tributo, rinnovato nella sua struttura, ha proposto nuove esibizioni e brani, con una direzione artistica sempre più raffinata e coinvolgente. Il risultato? Uno spettacolo che non è semplice imitazione, ma autentica celebrazione di un’icona intramontabile della musica mondiale. foto tratta da facebook teatro duemila

