Grave incidente sul ponte Guerrieri sopra Modica. Due automobili coinvolte. Feriti trasportati d’urgenza

Un grave incidente si è verificato intorno alle 22,30 di questo giovedì sera sul ponte Guerrieri, il ponte che sovrasta la città di Modica. Per cause ancora in via di accertamento due autoveicoli sono entrati in collisione più o meno a metà del grande viadotto. Un impatto particolarmente violento. Per i due conducenti delle autovetture si è reso necessario il trasferimento d’urgenza in ospedale.

I due mezzi sono stati totalmente danneggiati. Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica, una squadra del distaccamento modicano dei Vigili del Fuoco e i soccorsi sanitari. Al momento il transito sul ponte è interrotto.

Notizia battuta alle 00,50. Ricerca fotografica di Franco Assenza

