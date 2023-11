Grave incidente stradale a Chiaramonte Gulfi: ciclista trasportato in elisoccorso

Grave incidente stradale oggi a Chiaramonte Gulfi, e più esattamente a Roccazzo, una delle frazioni rurali della cittadina montana. Per cause ancora in via di accertamento, si è verificato uno scontro proprio all’incrocio centrale di Roccazzo. L’incidente ha visto il coinvolgimento di due autovetture, una Peugeot 106 e una Volkswagen Golf, e un ciclista. Purtroppo, il ciclista ha subito le conseguenze più gravi ed è attualmente in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania, dove è stato trasportato in elisoccorso dal 118.

Nonostante le condizioni iniziali del ciclista non fossero critiche, i sanitari hanno preferito il trasferimento al Cannizzaro per ulteriori accertamenti medici. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il comandante della polizia locale Alessio Catalfamo e l’operatore Salvatore Ferlito.

La dinamica dell’incidente è attualmente oggetto di rilievi da parte della polizia municipale di Chiaramonte Gulfi. E’ intervenuta anche una gazzella dei Carabinieri di Vittoria. (ricerca fotografica di Franco Assenza)

[image: image.png]