Grande partecipazione per l’apertura della nuova Cappella di Adorazione Eucaristica Continuata

RAGUSA – Si è svolta questa sera, alle ore 19:30, la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Giuseppe La Placa, in occasione dell’apertura ufficiale della Cappella di Adorazione Eucaristica Continuata presso la Chiesa di San Luigi Gonzaga.

La cerimonia si è tenuta nella parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, dove i fedeli hanno partecipato numerosi, in un clima di profonda devozione.

Al termine della Messa, si è svolta una processione eucaristica per le vie del quartiere. Il Santissimo Sacramento, portato in adorazione, è stato accompagnato fino alla Chiesa di San Luigi Gonzaga, dove mons. La Placa ha esposto il Santissimo, dando così ufficialmente inizio all’Adorazione Eucaristica Continuata.

L’adorazione sarà animata dai fedeli delle tre comunità parrocchiali – San Pio X, Preziosissimo Sangue e SS. Nunziata – che si alterneranno di ora in ora, dal lunedì al sabato, dalle 7:00 alle 20:00.

Un’iniziativa che segna una nuova stagione di preghiera e comunione per la diocesi, e che, come ha ricordato il vescovo, “vuole essere un segno concreto della presenza viva di Cristo nel cuore della città”. foto di Salvo Bracchitta

