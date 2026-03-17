Grande concerto sinfonico al Teatro Garibaldi: Chopin, Prokof’ev e Beethoven protagonisti

Un grande appuntamento con la musica sinfonica attende il pubblico del Teatro Garibaldi di Modica.

Domenica 22 marzo alle ore 18.30 il prestigioso teatro modicano ospiterà il “Concerto Sinfonico – Chopin, Prokof’ev e Beethoven”, evento di punta della stagione musicale della Fondazione.

Sul palco si esibirà la Orchestra del Teatro Massimo Bellini, diretta dal maestro Marcus Bosch, con la straordinaria partecipazione della pianista Elisso Bolkvadze. A rendere ancora più suggestiva la serata saranno le illustrazioni dal vivo dell’artista Letizia Algeri, che accompagneranno la musica creando un dialogo tra suono e immagine.

Un viaggio tra Romanticismo e Novecento

Il programma propone alcune delle pagine più affascinanti del repertorio tra Ottocento e Novecento.

Ad aprire la serata sarà l’“Andante spianato et Grande Polonaise brillante op. 22” di Frédéric Chopin, uno dei brani più amati del grande compositore romantico.

Seguirà il Concerto n.1 per pianoforte e orchestra op.10 di Sergej Prokof’ev, capolavoro giovanile ricco di energia, virtuosismo e brillantezza pianistica.

Il concerto si concluderà con la celebre Sinfonia n.6 “Pastorale” di Ludwig van Beethoven, una delle pagine più evocative della musica sinfonica, capace di raccontare attraverso le note i paesaggi e le atmosfere della natura.

Grandi interpreti sul palco

Sul podio ci sarà Marcus Bosch, tra i più autorevoli direttori d’orchestra europei e vincitore dell’Opus Klassik 2021, riconosciuto a livello internazionale per un repertorio che spazia dal barocco alla musica contemporanea.

Al pianoforte, invece, la straordinaria Elisso Bolkvadze, artista di fama mondiale definita dal maestro Zubin Mehta come “una pianista con un controllo completo sullo strumento”. Oltre alla carriera concertistica internazionale, Bolkvadze è anche Artista UNESCO per la Pace, impegnata in progetti culturali e sociali.

A dialogare con questi interpreti d’eccezione sarà l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini, una delle realtà sinfoniche più prestigiose d’Italia, protagonista di numerose tournée internazionali.

Un evento di grande prestigio per Modica

«Accogliere sul nostro palco l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini insieme a due artisti del calibro internazionale di Marcus Bosch ed Elisso Bolkvadze è un grande onore per il Teatro Garibaldi e per tutta la comunità» dichiarano Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata.

«Questo concerto rappresenta uno dei momenti più alti della nostra stagione musicale – aggiungono – sia per la statura degli interpreti sia per il valore artistico del programma. Sarà un’esperienza intensa, in cui musica e arte visiva si intrecceranno in un evento di grande suggestione».

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e online sul sito della Fondazione.

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