Gran Gala della Cultura e della Legalità 2024 a Noto, Caltagirone e Ragusa

Dall’8 al 12 di Aprile 2024, le storiche città di Noto, Caltagirone e Ragusa in Val di Noto, diventeranno i palcoscenici della quarta edizione del Gran Galà della Cultura e della Legalità, evento che promette di continuare ad essere un crocevia di idee, di attivo impegno sociale sul fronte della lotta alla criminalità , di ricerca continua dei trend del mercato del lavoro e della formazione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico della Sicilia come opportunità di sviluppo per l’indotto economico.

Organizzato dall’Associazione culturale Viva Voce, il Gran Galà è stato realizzato con il patrocinio dei Ministeri dell’Istruzione e del Merito e della Giustizia e con la compartecipazione dei relativi Comuni e Diocesi. L’evento è inoltre accreditato presso l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Ordine degli avvocati di Ragusa e Caltagirone e Dirscuola, divenendo occasione di confronto e sviluppo professionale per chi vi prenderà parte.

I temi oggetto delle conferenze, delle e degli eventi formativi in cui si sostanzierà la quarta edizione saranno articolati lungo una specifica direttrice: la riflessione sul potere trasformativo della cultura e dell’educazione alla legalità, e vedranno alternarsi quali relatori figure di spicco del mondo dell’informazione, della scuola, delle istituzioni politico-religiose locali, sullo sfondo un itinerario attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi della Val di Noto, teatro del Gran Galà.

L’importanza di raccontare e diffondere la cultura dell’arte siciliana, vista come un volano per la crescita economico-occupazionale della regione, la riflessione critica sui problemi della criminalità minorile e della dispersione scolastica grazie al disegno di legge Liberi di Scegliere, nonché sul ruolo dell’istruzione nell’orientare i giovani verso nuovi sbocchi professionali, con dei focus su arte, tecnologia e ambiente, oltre ad uno spaccato sui rischi e le potenzialità insite nel fenomeno dirompente dell’intelligenza artificiale.

© Riproduzione riservata