L’Asp di Ragusa accelera le procedure dopo il furto avvenuto nella farmacia dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica e mette in campo tutte le misure necessarie per garantire la continuità dell’assistenza ai pazienti. Questa mattina si è riunita la task force istituita dalla Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale con l’obiettivo di gestire l’emergenza, ricostruire con precisione quanto […]
“Good Morning, Fornace Penna”. Concerto in omaggio all’ex Fornace Penna
03 Ago 2026 09:07
Appuntamento domani sera, alle 21, nel living del PataPata a Sampieri con il Maestro Marcello Pellegrino che terrà un concerto al pianoforte in omaggio dell’ottava edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” e della terza edizione di “Cogitare”. Tre anni fa era stato un successo l’esibizione nello spazio antistante l’ex Fornace Penna. “Più che un semplice recital pianistico, quello che portiamo in scena – annuncia il maestro Marcello Giordano Pellegrino – è un autentico dialogo tra musica, emozioni e pubblico.
Attraverso il pianoforte, costruiremo un percorso fatto di improvvisazione, composizione e racconto, in cui ogni brano diventa una conversazione aperta, capace di trasformare il silenzio in emozione e le note in parole universali con un omaggio al cinema. Con uno stile personale che unisce sensibilità classica, libertà espressiva e una ricerca sonora, cercherò di condurre gli spettatori in un viaggio musicale senza schemi rigidi, dove ogni esecuzione nasce dall’ispirazione del momento e dall’energia condivisa con il pubblico. È proprio questa spontaneità a rendere ogni concerto unico e irripetibile.”
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