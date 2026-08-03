“Good Morning, Fornace Penna”. Concerto in omaggio all’ex Fornace Penna

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Appuntamento domani sera, alle 21, nel living del PataPata a Sampieri con il Maestro Marcello Pellegrino che terrà un concerto al pianoforte in omaggio dell’ottava edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” e della terza edizione di “Cogitare”. Tre anni fa era stato un successo l’esibizione nello spazio antistante l’ex Fornace Penna. “Più che un semplice recital pianistico, quello che portiamo in scena – annuncia il maestro Marcello Giordano Pellegrino – è un autentico dialogo tra musica, emozioni e pubblico.

Attraverso il pianoforte, costruiremo un percorso fatto di improvvisazione, composizione e racconto, in cui ogni brano diventa una conversazione aperta, capace di trasformare il silenzio in emozione e le note in parole universali con un omaggio al cinema. Con uno stile personale che unisce sensibilità classica, libertà espressiva e una ricerca sonora, cercherò di condurre gli spettatori in un viaggio musicale senza schemi rigidi, dove ogni esecuzione nasce dall’ispirazione del momento e dall’energia condivisa con il pubblico. È proprio questa spontaneità a rendere ogni concerto unico e irripetibile.”

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