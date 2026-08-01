Arte e mare: emozioni a colori: mostra di Arteinsieme a Palazzo Mormino Penna di Donnalucata

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“Arte e mare. Emozioni a colori”: questo il titolo della mostra che sarà inaugurata domenica 2 agosto, alle 19, a Donnalucata, la mostra organizzata dall’associazione Arteinsieme di Comiso, con il patrocinio del comune di Scicli. La mostra sarà ospitata a Palazzo Mormino Penna, nella frazione balneare e resterà aperta fino al 15 agosto. Ad introdurre la serata sarà il presidente di Arteinsieme, Marcello Nativo, insieme al sindaco Mario Martino e alla presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari.

Espongono: Silvana Amarù, Pinuccia Amico, Nunzia baglieri, Giovanni Barrera, Federica Buffone, Salvo Collura, Salvatore Denaro, Elia Fronterré, Lucia Galofaro, Carmela Garraffa, Angelo Incardona, Giuseppe La Rosa, Luigi Lentini, Fabrizio Licitra, Maria Lissandrello, Mary Marabita, Giuseppe Marino, Giorgia Modica, Serena Mura, Marcello Nativo, Antonella Pizzo, Alessandra Prefetto, Laura Selvagio, Elisa varsallona.

La serata prevede anche un intrattenimento musicale di Giuseppe Zisa, al sassofono. Conduce: Valentina Maci.

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