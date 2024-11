Gli atleti ispicesi della Heracles ai mondiali di Kick Boxing in corso a Roma.

di Pinella Drago – Sono gli atleti dell’associazione sportiva dilettantistica “Heracles” di Ispica che, guidati dal Maestro Gianluca Adamo e dal loro presidente Giuseppe Savarino, saranno a Roma fino a domani per le gare del Campionato mondiale di Kick Boxing della federazione XFC in programma in questi giorni fino a domani a Roma. Prima di partire per la capitale il team composto da dirigenti ed atleti è stato ricevuto a palazzo Bruno di Belmonte dal sindaco Innocenzo Leontini e dall’assessore Tonino Cafisi. “Alla Heracles i complimenti per aver acquisito il diritto a partecipare ad una così importante competizione e il più grande in bocca al lupo per le gare – ha detto il sindaco Leontini – Ispica fa il tifo per Voi”. Ed in questi giorni c’è grande attesa per le prestazioni degli atleti ispicesi in una disciplina sempre più seguita da appassionati e non.



