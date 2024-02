Gli abitanti di contrada “Zappulla” ritornano a percorrere il cavalcavia. Aperto stamattina al transito dopo una chiusura di oltre due anni

Era il mese di novembre del 2021 quando il Comando di Polizia Locale aveva emanato l’ordinanza di chiusura per permettere l’esecuzione dei lavori di costruzione del Lotto 8 dell’autostrada Siracusa-Gela nel tratto di collegamento fra Ispica e Modica. Da allora la contrada “Zappulla”, una delle più popolose zone rurali del Modicano, aveva “incassato” il colpo di un severo disagio veicolare nella speranza che i lavori fossero stati realizzati in tempi brevi. Ma di tempo ce n’è voluto ed ecco che si è arrivati all’apertura dell’autostrada e con essa al ripristino di tutte quegli inconvenienti veicolare vissuti nel territorio.

Stamattina il calvalcavia per “Zappulla” è stato riaperto.

“Abbiamo riaperto al transito veicolare il cavalcavia di Zappulla – spiega il vice sindaco di Modica, Giorgio Belluardo – il ponte era chiuso da tempo per i lavori dell’autostrada che hanno necessitato di una serie di chiusure in fasi di collegamento viario che sono necessarie per quanti risiedono nella zona. Adesso, è stata ripristinata la viabilità ordinaria in una contrada che ha sofferto disagi. Per i residenti di questa popolosa zona di Modica, che hanno avuto in uno degli abitanti, Giovanni Cicero, un punto di riferimento e soprattutto colui che si è battuto per l’apertura della strada, i disagi sono superati”.

