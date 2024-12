Giuseppe Miccichè neo direttore di Coldiretti Ragusa e Siracusa

Giuseppe Miccichè, figura di spicco nel panorama agricolo siciliano, lascia dopo quasi un decennio la direzione della Coldiretti di Agrigento per assumere un incarico di grande rilievo: la guida delle federazioni di Ragusa e Siracusa. Miccichè, originario di Caltanissetta e forte di una vasta esperienza nei settori zootecnico, economico e organizzativo, si prepara ad affrontare questa nuova sfida con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il settore agricolo nelle due province dell’area orientale dell’isola.

Un passaggio di testimone significativo

Le riunioni dei Consigli di Ragusa e Siracusa si sono svolte in mattinata, alla presenza di figure chiave della Coldiretti, tra cui: Alessandra Campisi, presidente della Coldiretti di Siracusa, Francesco Ferreri, presidente di Coldiretti Sicilia, Prisco Lucio Sorbo, direttore regionale della Coldiretti, Paolo Giannini, responsabile dell’area organizzazione confederale.

Durante gli incontri, Campisi e Ferreri hanno messo in evidenza il ruolo cruciale del dinamismo agricolo di Ragusa e Siracusa, territori che rappresentano autentiche eccellenze nel panorama agricolo siciliano.

Le priorità di Giuseppe Miccichè

Nel suo intervento, Miccichè ha espresso il suo forte impegno a favore dello sviluppo agricolo dell’area orientale dell’isola. In particolare, ha dichiarato la volontà di mantenere e rafforzare la reputazione dell’agricoltura locale come “fiore all’occhiello di tutta la Sicilia.” Questo obiettivo si tradurrà in azioni concrete per supportare gli agricoltori locali, promuovere la sostenibilità e valorizzare le produzioni tipiche.

Un futuro promettente per l’agricoltura di Ragusa e Siracusa

Le province di Ragusa e Siracusa sono note per la loro diversità agricola, che spazia dalla produzione di ortaggi di qualità a coltivazioni pregiate come agrumi e oliveti, senza dimenticare il forte comparto zootecnico. Sotto la guida di Miccichè, queste realtà avranno l’opportunità di consolidare il loro ruolo di leadership nel settore agricolo regionale.

© Riproduzione riservata