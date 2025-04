Giulia Mei in concerto al Bam a Ragusa

Giulia Mei si prepara a incantare Ragusa in una serata speciale al BAM, un appuntamento che si preannuncia imperdibile per chi ama la musica italiana d’autore. L’atmosfera, carica di quella familiarità che solo i live in formato “house concert” sanno regalare, sarà il palcoscenico ideale per il salotto itinerante “Fuori Salotto” – un progetto che da tempo si impegna a valorizzare le nuove voci della canzone italiana, creando un contesto intimo e diretto dove la musica si racconta senza filtri.



Il concerto al BAM si terrà questo venerdì 18 aprile. Alle 21.00 la location si trasformerà per una notte nella casa di chi, con entusiasmo e passione, vuole riscoprire la musica nella sua forma più autentica. In un ambiente dove la capienza è limitata e il contatto tra pubblico e artista diventa quasi confidenziale, la serata promette di essere molto più di un semplice concerto: sarà un vero incontro culturale.



La formula del live, interamente acustica, permette a Giulia Mei di mettere in mostra le sue doti sia come cantautrice che come pianista, accompagnandosi al piano, alla voce e anche al synth. Giulia Mei è una cantautrice nata a Palermo e trapiantata a Milano nel 2022 è una storia fatta di intensità e passione per la musica. Fin da piccola ha studiato il pianoforte classico, perfezionando la sua tecnica e alimentando un animo che si nutre tanto della tradizione quanto di nuove influenze.

Il suo percorso si è arricchito di premi e riconoscimenti – da Musicultura al Premio De André – e il successo virale del brano “Bandiera” ha consolidato la sua posizione nel panorama musicale italiano, con milioni di ascolti e un inconfondibile impatto emotivo. E proprio questo stile, fatto di contaminazioni tra pianismo classico, cantautorato e sonorità elettroniche, traspare in ogni nota e in ogni parola delle sue canzoni.



La rassegna itinerante “Fuori Salotto” nasce da quell’idea di creare luoghi dove la musica e il dialogo possano incontrarsi, superando le barriere formali di un grande concerto per arrivare a un’esperienza di condivisione autentica. Dopo aver già fatto breccia nel cuore degli appassionati con un primo appuntamento a dicembre insieme a Davide Shorty, il progetto torna con rinnovato entusiasmo, visitando città diverse e proponendo esibizioni che sono vere e proprie piccole oasi di intimità e scoperta.



Accanto a Giulia Mei, la serata vedrà come open act Claudio Covato, che contribuirà a scaldare l’atmosfera, preparando il pubblico a lasciarsi trasportare dalle emozioni e dalla forza delle canzoni. La vendita dei biglietti, gestita tramite DICE, è in corso e la capienza limitata sottolinea l’esclusività di questo incontro: è un invito a vivere la musica in prima persona, in un contesto dove ogni nota diventa un’esperienza condivisa.



In questo panorama fatto di incontri e di emozioni dirette, il concerto al BAM di Ragusa si propone come una serata in cui la musica diventa un racconto, un “live” che scorre come un flusso di coscienza, trasportando l’ascoltatore in un viaggio fatto di luci, ombre, e sfumature inaspettate. La musica di Giulia Mei, nelle sue forme più pure e intime, promette di farci ritrovare quella magia che si nasconde proprio dietro la semplicità delle emozioni autentiche.



Per chi desidera saperne di più o avere accesso al press kit con comunicati e fotografie, tutte le informazioni sono disponibili online. Una serata che invita a lasciarsi andare e a riscoprire il piacere genuino dell’ascolto, in un contesto dove ogni canzone è un invito a guardare oltre la superficie e a immergersi nella narrazione personale dell’artista.



Questa è la storia della musica che si fa strada nelle piccole realtà, quelle che pur restando fedeli alla loro essenza riescono a toccare le corde più profonde del cuore umano. Un appuntamento da segnare in agenda per chi, come noi, ama vivere la musica con intensità e semplicità.

https://link.dice.fm/ddtdlcGAASb?sharer_id=67ee5ae7d2fc2400013473b9

