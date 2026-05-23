Giovani in marcia per la pace a Pozzallo: in corteo un telo di 70 metri con i nomi dei bambini morti a Gaza

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Una manifestazione intensa, partecipata e carica di significato ha attraversato ieri le strade di Pozzallo, dove centinaia di studenti, cittadini e famiglie hanno scelto di manifestare contro tutte le guerre e a favore della pace.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli alunni dell’Istituto Giorgio La Pira, coordinati dal professor Giovanni Susino, che hanno promosso una grande mobilitazione civile ispirata ai valori di dialogo, pace e solidarietà legati alla figura dell’illustre concittadino Giorgio La Pira.

Il raduno si è tenuto presso la statua di San Giovanni Battista, da dove è partito il corteo che ha attraversato Corso Vittorio Veneto in un clima di forte partecipazione e profonda emozione.

A colpire particolarmente è stato il grande telo bianco lungo circa 70 metri portato dagli studenti durante la manifestazione. Sul tessuto erano stati trascritti i nomi di 18.000 bambini morti a Gaza, simbolo scelto dai ragazzi per ricordare il drammatico costo umano dei conflitti in corso. Un’immagine forte, silenziosa e potente che ha accompagnato tutto il corteo e che ha suscitato commozione tra i presenti.

L’iniziativa, nata dagli stessi studenti e aperta alla cittadinanza, è stata accolta con entusiasmo da tantissimi pozzallesi che hanno deciso di unirsi alla marcia condividendo il messaggio di pace lanciato dai più giovani. La manifestazione si è conclusa sul sagrato della Chiesa Madre con riflessioni, letture e messaggi di speranza.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato anche il sindaco Roberto Ammatuna, che ha espresso pubblicamente il proprio apprezzamento per i ragazzi e per il forte significato civile dell’evento. “La Pozzallo civile e democratica è solidale con il popolo palestinese”, ha dichiarato il primo cittadino, ringraziando gli studenti “per la sensibilità, l’impegno e il forte messaggio di pace che hanno voluto testimoniare”.

Nessuno slogan urlato, nessuna provocazione. Solo passi, nomi scritti su un telo e il desiderio di ricordare che dietro ogni conflitto ci sono vite spezzate, soprattutto quelle dei più piccoli.

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