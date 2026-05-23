Vittoria rende omaggio al Prof. Filippo Giarratana: cittadinanza onoraria alla memoria tra emozione e riconoscenza

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Una cerimonia intensa, carica di emozione e partecipazione ha segnato ieri la Sala degli Specchi di Palazzo Iacono, a Vittoria, dove è stata conferita la cittadinanza onoraria “alla memoria” del Prof. Filippo Giarratana, docente ordinario del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina, scomparso lo scorso 20 febbraio dopo aver affrontato con grande dignità una grave malattia.

Un riconoscimento che va oltre il valore formale e che rappresenta il tributo di un’intera comunità a una figura che ha saputo unire eccellenza accademica, impegno scientifico e profondo legame con le proprie radici.

Una cerimonia partecipata tra commozione e memoria

L’evento si è svolto alla presenza della moglie Fili, della figlia Clara, dei genitori Salvatore e Gianfranca, oltre a familiari, amici e numerosi colleghi giunti da Messina per rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel mondo accademico e nella vita di chi lo ha conosciuto.

La Sala degli Specchi si è trasformata in uno spazio di ricordo condiviso, dove la dimensione istituzionale ha lasciato spazio alla memoria affettiva e al riconoscimento umano.

Il ricordo del collega Brianti: “Un maestro di umanità e scienza”

Particolarmente toccante l’intervento del Prof. Emanuele Brianti, collega e amico del docente scomparso, che ha ricordato con parole profonde la sua figura professionale e umana.

Nel suo intervento, Brianti ha sottolineato la dedizione al lavoro, la serietà nello studio e la straordinaria capacità del Prof. Giarratana di unire rigore scientifico e sensibilità personale, tracciando il profilo di un accademico stimato e amato.

Il dolore e l’amore della famiglia

Momento di grande intensità emotiva anche quello affidato alla moglie Fili, che ha voluto ricordare il marito non solo come scienziato e docente, ma soprattutto come uomo e padre affettuoso, punto di riferimento della famiglia.

Parole che hanno restituito il ritratto più intimo del professore, fatto di amore, dedizione e presenza costante nella vita dei suoi cari.

Il sindaco Aiello: “Un legame mai interrotto con la sua città”

Durante la cerimonia è intervenuto anche il sindaco di Vittoria, On. Prof. Francesco Aiello, che ha letto una riflessione dedicata al professore, sottolineando il legame profondo e mai interrotto tra Giarratana e la sua città d’origine.

Un legame che oggi si traduce in un riconoscimento ufficiale e simbolico, capace di restituire alla comunità la memoria di una figura che ha contribuito a dare prestigio al territorio.

Un percorso accademico di eccellenza internazionale

Nel corso dell’evento è stato ripercorso il brillante percorso formativo e professionale del Prof. Filippo Giarratana, dagli studi al Liceo Scientifico “S. Cannizzaro” di Vittoria fino ai vertici dell’accademia.

Docente ordinario all’Università di Messina, si è distinto per il suo contributo alla ricerca scientifica nel campo della sicurezza alimentare e della salute pubblica, pubblicando numerosi studi su riviste internazionali e diventando un punto di riferimento nel panorama accademico nazionale.

Il suo lavoro ha contribuito non solo all’avanzamento della ricerca, ma anche al trasferimento dell’innovazione verso il territorio e il sistema produttivo.

Il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria rappresenta il riconoscimento ufficiale di una comunità verso una personalità che ha saputo portare il nome di Vittoria in Italia e nel mondo attraverso il proprio impegno scientifico e umano.

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