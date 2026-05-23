Capaci 34 anni dopo: il sacrificio di Falcone continua a parlare all’Italia

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Sono trascorsi trentaquattro anni dalla strage di Capaci, una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana italiana. Era il 23 maggio 1992 quando un’esplosione devastante sull’autostrada A29 spazzò via le vite del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro.

Una ferita ancora aperta nella memoria collettiva del Paese, ma anche uno spartiacque che ha cambiato per sempre il modo di concepire la legalità, l’impegno civile e la lotta alla mafia.

Anche quest’anno la Polizia di Stato ha organizzato una giornata intensa di commemorazioni a Palermo, nel segno del ricordo e della responsabilità. Le iniziative si apriranno con la deposizione di una corona d’alloro presso la Stele di Capaci, il monumento che sorge sul tratto dell’autostrada devastato da circa 500 chili di tritolo.

Successivamente, all’interno della caserma Pietro Lungaro, storica sede del Reparto Scorte, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani renderanno omaggio alle vittime della strage insieme alle autorità civili, militari e religiose.

Nel corso della cerimonia sarà inoltre svelato il quadro contenente il brevetto relativo al conferimento della Medaglia d’oro al Merito Civile alle donne e agli uomini della Polizia di Stato impegnati nei servizi di scorta e tutela.

Alle 17:58, l’ora esatta dell’attentato, un minuto di raccoglimento unirà simbolicamente la Stele di Capaci, l’Ufficio Scorte e l’Albero Falcone nel silenzio e nella memoria.

Nel giorno del ricordo, non sono mancati gli interventi del mondo politico ibleo.

Il presidente della Commissione Difesa della Camera e commissario regionale di Forza Italia in Sicilia Nino Minardo ha sottolineato come il sacrificio di Falcone debba tradursi in un’assunzione concreta di responsabilità da parte della politica.

“Il miglior omaggio che possiamo rendere a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta è una politica più esigente con sé stessa”, ha dichiarato Minardo.

Secondo il parlamentare modicano, la lezione di Falcone “resta attuale” soprattutto nella costruzione delle istituzioni, richiamando la necessità di maggiore rigore nella selezione della classe dirigente, meritocrazia e credibilità.

Minardo ha inoltre evidenziato come le prossime sfide elettorali rappresenteranno un banco di prova importante per tutti i partiti: “La memoria di Capaci non può essere soltanto commemorazione: deve continuare a chiederci serietà, coerenza e responsabilità”.

A distanza di oltre tre decenni, Capaci rappresenta un richiamo costante alla responsabilità, alla giustizia e al coraggio di chi ha scelto di combattere la mafia pagando con la vita.

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