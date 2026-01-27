Giovani e solidarietà: un’intera classe dell’Istituto Archimede si iscrive all’AVIS

Una mattinata all’insegna della solidarietà, della cittadinanza attiva e dell’impegno civile ha visto protagonisti gli studenti della classe 5S1 dell’Istituto di Istruzione Superiore “Archimede” di Modica, che si sono presentati in gruppo presso la sede AVIS Modica OdV per formalizzare l’iscrizione all’associazione e avviare il percorso verso la donazione di sangue.

Un gesto concreto, fortemente voluto dai ragazzi e sostenuto dal prof. Giorgio Rizza, docente dell’istituto, titolare della funzione strumentale per i rapporti con enti e istituzioni e consigliere del direttivo AVIS Modica. L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un percorso di sensibilizzazione e formazione sviluppato nelle scorse settimane all’interno della scuola.

Nei giorni 12 e 13 gennaio, infatti, la referente AVIS Sara Tortorici, insieme alle volontarie del Servizio Civile Nazionale, Matilde e Stefania, ha incontrato otto classi dell’IIS Archimede, portando a termine la campagna “AVIS Scuola 2025/2026”. Un progetto che ha registrato un bilancio decisamente positivo: non solo maggiore consapevolezza tra gli studenti, ma anche una adesione collettiva e convinta ai valori della donazione.

Fondamentale anche il contributo organizzativo della prof.ssa Paola Modica, referente per l’Educazione alla Salute, e il sostegno del dirigente scolastico Rosolino Balistrieri, da sempre sensibile ai temi del volontariato e della solidarietà sociale.

«Queste giornate sono il frutto di una sinergia preziosa tra associazionismo, istituzioni e scuola – hanno dichiarato dall’IIS Archimede –. Portare AVIS tra i banchi significa promuovere non solo la donazione del sangue, ma soprattutto l’educazione alla responsabilità sociale, formando i cittadini consapevoli di domani».

Dopo i momenti formativi dedicati alla conoscenza dell’associazione e all’importanza del dono, gli studenti hanno scelto di scendere in campo in prima persona. Una nutrita rappresentanza della 5S1 si è recata nella sede AVIS per completare la registrazione e le fasi propedeutiche alla futura donazione.

«I ragazzi hanno espresso grande entusiasmo e gioia – hanno sottolineato dal direttivo AVIS Modica –. Credono che donare il proprio tempo e il proprio sangue, attraverso questo piccolo grande gesto, possa davvero salvare delle vite. La loro richiesta di iscriversi tutti insieme è stata una bellissima sorpresa e una grande soddisfazione».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutto il personale AVIS, alla segreteria, al team medico e infermieristico e alle volontarie del Servizio Civile Universale per l’impegno e la professionalità dimostrati nella riuscita dell’iniziativa.

L’auspicio condiviso è che questa esperienza rappresenti solo l’inizio di un percorso duraturo di solidarietà, capace di coinvolgere sempre più giovani e di rafforzare il legame tra AVIS, scuola e territorio.

