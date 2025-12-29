Giovane scompare nel Siracusano: ricerche in corso in varie zone dell’isola

LENTINI – Ore di apprensione nel Siracusano per la scomparsa di Andrew Speranza, 25 anni, di cui non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. Il giovane si sarebbe allontanato dalla propria abitazione a Lentini senza avvisare i familiari, facendo perdere le proprie tracce.

Con il passare delle ore e l’assenza di qualsiasi contatto, i genitori hanno formalizzato la denuncia di scomparsa presso la stazione dei carabinieri di Lentini. Da quel momento sono scattate le attività di ricerca sul territorio, con le forze dell’ordine impegnate nel tentativo di ricostruire gli ultimi spostamenti del ragazzo.

Secondo quanto emerso, al momento dell’allontanamento Andrew non avrebbe portato con sé denaro. Un elemento che ha ulteriormente accresciuto la preoccupazione dei familiari. Al momento della scomparsa indossava una tuta di colore rosso e blu e scarpe bianche.

Le ricerche proseguono senza sosta, ma al momento non sono emerse novità significative. Parallelamente alle attività ufficiali, la famiglia ha deciso di lanciare un appello attraverso i social network, chiedendo la collaborazione della cittadinanza.

In particolare, la madre del giovane invita chiunque possa averlo visto o disponga di informazioni utili a contattare immediatamente le autorità competenti, nella speranza che ogni segnalazione possa contribuire a ritrovare Andrew e fare chiarezza sulla sua scomparsa.

[image: image.png]



