Giovane già ai domiciliari per spaccio evade a Ragusa: arresto

Continuava a violare gli arresti domiciliari e per questo è stato arrestato. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza un 22enne, già sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso 30 ottobre per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, una volante della Questura ha notato il giovane in un luogo diverso da quello indicato nel provvedimento restrittivo. Di fronte alla violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari, gli agenti lo hanno prontamente arrestato per evasione.

Il 22enne è stato quindi associato alla Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. L’arresto rientra nell’ambito delle operazioni quotidiane della Questura finalizzate a garantire la sicurezza cittadina e il rispetto delle misure restrittive imposte dalla magistratura.

© Riproduzione riservata