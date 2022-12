Giovane donna tenta di gettarsi dal ponte Costanzo di Modica: salvata

Una giovane donna ha tentato di lanciarsi dal ponte Costanzo di Modica.

L’episodio si è verificato qualche giorno prima di Santo Stefano ma è stato reso noto soltanto oggi nell’ambito del reseconto degli interventi effettuati dalle forze dell’ordine in questi giorni di festa.

Si tratta di una mamma di 22 anni che ha tentato di scavalcare la rete metallica ma per fortuna un automobilista di passaggio si è accorto di quanto stava accandendo. L’automobilista si è accostato e ha iniziato a dissuadere la ragazza dal gettarsi nel vuoto. In quel momento, una camionetta dell’esercito italiano, 62° reggimento di stanza a Catania e diretta a Modica, si è fermata. E’ stata messa così in salvo e poi sono stati allertati anche i carabinieri.

La ragazza, in stato confusionale, è stata condotta in ospedale.