Giovane di 15 anni arrestato a Vittoria: genitori vittime di minacce e violenze

Un minore di 15 anni maltrattava i genitori e ha tentato nei loro confronti anche un’estorsione. E’ successo a Vittoria. Il ragazzo è stato arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti reiterati, tentata estorsione e minacce gravi nei confronti dei genitori.

L’intervento è scattato dopo la chiamata al 112 di una donna, che ha denunciato il comportamento violento del figlio all’interno della propria abitazione del centro cittadino. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito dagli agenti, aveva nuovamente messo a soqquadro la casa e minacciato il padre con un coltello a scatto, chiedendo 1.600 euro per l’acquisto di un ciclomotore nonostante fosse sprovvisto di patente di guida.

Nonostante la presenza della volante, il minore ha continuato a mostrare atteggiamenti aggressivi e violenti, rivolgendo minacce di morte ai genitori. A seguito dei fatti, il 15enne è stato arrestato e associato al Centro di Prima Accoglienza di Catania, rimanendo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni della città etnea.

