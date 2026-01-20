Giornata nera all’aeroporto di Comiso: tutti cancellati i voli di oggi per il forte vento

È stata una giornata da dimenticare per l’aeroporto di Comiso, dove le condizioni meteo avverse hanno di fatto bloccato completamente il traffico aereo in partenza. Dopo la cancellazione del primo volo del mattino, lo stop ai collegamenti si è protratto senza soluzione di continuità per l’intera giornata.

Alle 7.10 è arrivata la prima cancellazione, seguita poi dai ritardi del volo previsto alle 12.10 per Milano Linate, che non è mai riuscito a partire. In serata, a chiudere una giornata già compromessa, è stata la cancellazione anche del volo Comiso–Roma Fiumicino delle 18.50. Un effetto domino che ha reso di fatto impossibile volare da Comiso per tutta la giornata di oggi.

A causare il blocco è stato il vento fortissimo che ha soffiato trasversalmente alla pista, una condizione particolarmente critica per le operazioni di decollo e atterraggio. Una situazione ben diversa rispetto a quanto avvenuto all’aeroporto di Catania, dove – pur in presenza di vento intenso – la direzione frontale rispetto alla pista ha consentito, seppur con difficoltà, la regolare operatività dei voli.

Disagi tra i passeggeri, molti dei quali sono stati costretti a rivedere programmi e coincidenze, in attesa delle procedure di riprotezione predisposte dalle compagnie aeree.

I voli risultano regolarmente in programma per la giornata di domani, ma l’evoluzione delle condizioni meteo resta un fattore determinante. L’invito, per chi deve mettersi in viaggio, è quello di verificare sempre lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto.

