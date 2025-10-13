Giornata Mondiale della Menopausa: visite e consulenze gratuite a Ragusa e Modica

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, che si celebra ogni anno il 18 ottobre, la Fondazione Onda ETS rinnova il suo impegno a fianco delle donne con l’iniziativa nazionale (H) Open Weekend sulla Menopausa, in programma dal 17 al 19 ottobre 2025.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti fisici ed emotivi che accompagnano questa fase della vita, fornendo strumenti concreti per affrontarla con consapevolezza, prevenzione e supporto medico.

Più di 170 ospedali con il Bollino Rosa parteciperanno offrendo gratuitamente servizi clinico-diagnostici, consulenze specialistiche, conferenze e materiali informativi.

In provincia di Ragusa, l’adesione arriva dagli ospedali di Ragusa e Modica, con un programma dedicato alla salute e al benessere delle donne.

Visite e consulenze gratuite a Ragusa e Modica

Presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, saranno disponibili consulenze sulla menopausa: Venerdì 17 ottobre dalle 14:00 alle 18:00, Sabato 18 ottobre dalle 8:30 alle 12:30, Area ambulatori, primo piano, Torre “A”.

Le prenotazioni si effettuano telefonando al 0932 600639 (dal lunedì al venerdì, ore 11-13) oppure scrivendo a ostetricia.ragusa@asp.rg.it

